Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Видеокарта Xe DG1 компании Intel стала частью конфигурации бюджетного игрового ПК Cyberpower. Об этом 20 мая сообщил портал PCGamesN.

В США стоимость этого ПК, оборудованного процессором Intel Core i5- 11 400 °F , составляет около $750. Издание отметило, что на фоне дефицита видеокарт эта сборка может представлять интерес для геймеров. По мнению автора статьи, это хорошие новости для будущей видеокарты Intel DG2.

Напомним, в октябре 2020 года СМИ сообщили, что новая дискретная видеокарта Intel DG2, как предполагается, сможет выдать производительность на уровне Nvidia GeForce RTX 3070. Ожидается, что при этом её стоимость составит от $400 до $500.

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