Владивосток, , 02:56 — REGNUM Регионы Дальнего Востока, которые не успевают освоить средства единой субсидии в установленные сроки, потеряют финансирование — его перераспределят на другие субъекты, об этом 19 мая заявил в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО полпред президента РФ Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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«Мы много раз говорили с коллегами-губернаторами о том, что выполнять работы необходимо вовремя. В противном случае средства дальневосточной единой субсидии будут перемещаться в территории, которые справляются с работой своевременно. Пока средства заморожены. В течение месяца главы регионов должны обосновать, что деньги на этот раз будут потрачены эффективно и траты соответствуют целям развития. Если таких предложений в краткие сроки предоставлено не будет, то мы просто перераспределим средства на другие регионы», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы получили 100,1 млрд рублей единой субсидии для развития центров экономического роста. За три года в эксплуатацию введены более 450 объектов.