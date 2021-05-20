Оттава, , 03:07 — REGNUM Канада призывает к немедленному освобождению задержанных в Белоруссии сотрудников интернет-портала tut.by. Об этом МИД Канады 19 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Канада осуждает последние репрессии в отношении СМИ в Белоруссии, в том числе задержание нескольких сотрудников tut.by. Мы вместе с нашими международными партнёрами призываем к их немедленному освобождению. Мы продолжи защищать журналистов и работников СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, что 18 мая министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut. bу в связи с выявлением фактов нарушения закона о СМИ — публикацией информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии 18 мая возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса республики (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

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