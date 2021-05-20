Москва, , 02:55 — REGNUM Арбитражный суд Москвы признал банкротами владельцев ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». В отношении Светланы и Рашида Мурсекаевых введена процедура реализации имущества. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Подробности решения судьи Омельченко пока не сообщаются. 18 мая 2021 года в карточке дела появилась запись о принятом судебном акте — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». В качестве арбитражного управляющего конкурсный управляющий авиакомпании-банкрота предлагал участника САУ «СРО «Дело».

В начале апреля 2021 года на заседании представитель должников ходатайствовал об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора, но, судя по майскому вердикту, к компромиссу прийти не удалось.

Ранее отдельные дела о банкротстве Мурсекаевых были объединены в одно производство. В рамках судебного спора истец подавал ходатайства о введении временного ограничения прав должников на выезд.

Напомним, Мурсекаевы являются владельцами предприятия «ВИМ-Авиа», прописанного в Татарии. Оно было обанкрочено в 2018 году. Этому предшествовала череда скандалов с задержкой рейсов. Рашид Мурсекаев на сегодня также проходит фигурантом уголовного дела и судом заочно арестован. Также он ранее был объявлен в международный розыск.

Инициатором банкротного дела в отношении собственников осенью 2020 года стал конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

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