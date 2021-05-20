Рейкьявик, , 02:49 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли 19 мая в Рейкьявике.

По словам российского министра, стороны достигли понимания необходимости «преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы».

«Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», — сказал Лавров журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, встреча в Рейкьявике стала первой проведённой на высоком уровне после того, как Блинкена назначили на пост госсекретаря США. Во время переговоров стороны согласились, что стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США пошли бы на благо всему миру.

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