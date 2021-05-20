Токио, , 02:47 — REGNUM Очередное обновление игры Street Fighter V ликвидировало «бесконечную» спецатаку бойца Дэна Хибики. Об этом 19мая сообщила twitter-страница HiFight.

Capcom, наконец решила обратиться к Хибики и добавила фактор случайности в его удар «Гадокен», который представляет собой выброс огненного шара. В опубликованном видео геймерам показали, как часто Дэн Хибики сможет проводить удачную атаку.

https://twitter.com/HiFightTH/status/1394861008011681792

Напомним, релиз Street Fighter V состоялся 16 февраля 2016 года. В апреле разработчики добавили в игру итальянскую гадалку Розу.

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