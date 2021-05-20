Якутск, , 02:51 — REGNUM В Якутии местное отделение партии «Единая Россия» определилось с участниками праймериз для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной думы.

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Заявление подал 31 человек, в праймериз будут участвовать 19 — 13 по одномандатному округу и 12 по списку. Несоответствие в цифрах объясняется тем, что некоторые кандидаты будут участвовать и по одномандатному округу, и по списку.

Электронное голосование пройдёт с 24 по 30 мая.

Изначально сообщалось, что фаворитом праймериз должен был стать министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев, но, по словам самого министра, «прошла ошибочная информация», его кандидатура была снята и он значится на сайте ЕР, как кандидат в народные депутаты Госсобрания Якутии.

По состоянию здоровья выбыл и руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый, который шёл по обоим спискам, пишет News.Ykt.Ru.

В итоговом списке кандидатов от «Единой России» кроме партийцев есть беспартийные и сторонники. Род занятий разнообразный: блогеры, руководители, врачи, депутаты разного уровня, строитель, коммунальщик, педагоги, топ-менеджеры.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» обратились в полицию с заявлением установить личности тех, кто распространяет объявления, в которых жителям Владивостока предлагается денежное вознаграждение за участие в «тренировке электронного голосования». При этом необходимо представить доказательство: доступ к аккаунту на портале госуслуг и скриншот с указанием персональных данных.