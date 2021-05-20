Владивосток, , 02:40 — REGNUM Дальневосточные регионы получили 100,1 млрд рублей единой субсидии для развития центров экономического роста. За три года в эксплуатацию введены более 450 объектов, об этом открывая во Владивостоке заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 19 мая, сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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«Все эти работы по линии дальневосточной единой субсидии осуществляются в соответствии с заявками руководителей регионов. Надеюсь, они действительно принесут людям пользу — повысят качество жизни людей, помогут улучшить здравоохранение, систему образования, увеличат число спортивных объектов», — сказал Трутнев.

В регионах Дальнего Востока ведётся строительство или реконструкция 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Запланирован капитальный ремонт 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

За три года были введены в эксплуатацию 7 больниц, 24 ФАПа, 11 школ на 3814 мест и 4 детских сада на 682 места, 33 объекта спорта и 262 спортивные площадки, 16 объектов культуры, 52 объекта инженерной и городской инфраструктуры.

Также за счет средств единой субсидии удалось построить и реконструировать 140 км дорог, отремонтировать более 700 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустроить 210 общественных территорий. Для врачей и учителей были приобретены 323 квартиры.

В 2021 году планируется завершить строительство или реконструкцию ещё более 130 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» 19 мая на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.