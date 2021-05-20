п. Дальний, , 02:39 — REGNUM В посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области подразделения МЧС ликвидировали пожар, уничтоживший 28 домов и охвативший площадь 4200 кв. метров. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар в удалённом посёлке, где проживают 68 человек, вспыхнул утром 19 мая. Сильный ветер быстро распространил пламя на большинство домов посёлка.

На помощь к терпящим бедствие людям был направлен самолёт БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и два вертолёта — Ми-8 МЧС России с 10 спасателями специализированной пожарно-спасательной части и необходимой техникой для тушения и Ми-8 авиалесоохраны с 10 пожарными-десантниками.

МЧС «Самолёт БЕ-200ЧС МЧС России, дважды сбросив над горящим посёлком по 8 тонн воды, выполнил свою функцию. Распространение огня удалось остановить. Общими силами отстояли 20 жилых домов»

В 21:05 по местному времени пожар был локализован на площади 4200 кв. метров. 20 мая в 06:25 пожар был ликвидирован. Всего в тушении огня было задействовано 129 человек и 12 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области число горящих домов увеличилось с 17 до 24.

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