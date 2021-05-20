Токио, , 02:34 — REGNUM В первый месяц после релиза игры Outriders в неё сыграли более 3,5 млн человек. Об этом 20 мая сообщила компания Square Enix на twitter-странице проекта.

«Запуск новой игровой франшизы никогда не бывает легким, и мы по-прежнему очень благодарны сообществу за поддержку и отзывы», — заявил менеджер Square Enix Джон Брук.

Он, не вдаваясь в подробности, намекнул, что в ближайшее время в игре появится новый контент.

https://twitter.com/Outriders/status/1395047095007170560

Ранее СМИ сообщили, что сегодня, 20 мая 2021 года, студия People Can Fly может выпустить очередное обновление Outriders. Ожидается, что патч решит проблему снижения урона и исправит ряд ошибок.

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