Москва, , 02:31 — REGNUM Рост розничных цен на бензин в России с начала года находится в пределах инфляции, и текущая волатильность оптовых цен на бирже не повлияет на дальнейшее увеличение стоимости бензина на АЗС, заявили 20 мая в пресс-службе Минэнерго России.

«В мае 2021 года топливный рынок, в том числе его биржевая составляющая, продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что министерство приняло срочные меры, которые позволят минимизировать влияние мировых цен на рост стоимости топлива в России. Сегодня рынок регулируется демпфирующим механизмом, который предполагает компенсацию нефтяным компаниям в виде отрицательного акциза при высоких ценах на нефть. И, напротив, НПЗ должны платить государству сверхприбыли при очень низких ценах на нефть.

В Минэнерго сообщили также, что сегодня в России отсутствуют предпосылки для появления ситуации дефицита топлива.

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