Южно-Сахалинск, , 02:26 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 20 мая будет работать на Сахалине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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В ходе рабочей поездки запланированы встречи с инвесторами, которые реализуют в области свои проекты Также Трутнев проведёт совещания, на которых помимо прочего будут обсуждаться вопросы жилищного строительства на Сахалине и развития СТК «Горный воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста заработной платы на предприятиях можно связать с уровнем налогообложения, такое заявление 19 мая сделал на форуме «ProДФО — Хабаровский край» полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев при обсуждении вопроса низких заработных плат у молодых специалистов.