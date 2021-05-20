Лондон, , 02:26 — REGNUM Игроки Warframe вскоре получат возможность получить варфрейм (боевые экзоскелеты в игре) Gara Prime. Об этом 20 мая сообщил портал PCGamesN.

Оригинальная версия Gara впервые появилась в игре в 2017 году, Gara Prime станет 32-м стеклянным прайм-варфреймом. Студия Digital Extremes пояснила, что он является «пережитком эпохи Орокин».

Набор Gara Prime будет состоять из эфемеры (декоративный элемент экипировки) Catena Prime, брони Castellan Prime Kavat, комплекта для маскировки Sebella Prime, 90-дневного запаса ресурсов и ускорителей сродства, а также бонусного сегмента улучшения инкубатора Kavat и стартового комплекта Kavat. Варфрейм также получит улучшенные характеристики и дополнительные слоты полярности.

https://twitter.com/PlayWarframe/status/1394716264849940480

Напомним, 13 апреля 2021 года Digital Extremes выпустила к Warframe дополнение Call of the Tempestarii. Оно добавило в игру новые миссии и первые сложные квесты, подразумевающие использование космического перехватчика Рэйлджека.

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