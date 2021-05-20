20 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что с 2025 года необходимо прекратить продажи газовых отопительных котлов, если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века. Вместо них предлагаются значительно более дорогие водородные котлы, тепловые насосы и геотермальные источники энергии. Затраты планируется возложить на население

Владимир Киберов, , 08:50 — REGNUM Необходимость отказа от использования газовых котлов в системах отопления является одним из 400 шагов на пути к достижению нулевых выбросов парниковых газов, которые предлагаются Дорожной картой развития мирового энергетического сектора, разработанной Международным энергетическим агентством (МЭА). Об этом сообщает BBC 19 мая 2021 года.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

Дорожная карта проектом решения климатического форума COP26 в Глазго в ноябре 2021 года, когда страны мира попытаются согласовать меры, необходимые для претворения в жизнь Парижского климатического соглашения.

Энергетический сектор, по мнению МЭА, является источником около 75% выбросов парниковых газов, которые приводят к глобальному повышению температуры. Но встаёт вопрос — как отапливать жилые дома?

Предлагаются варианты моделей котлов, которые могут переключаться на сжигание водорода, правда, стоить они будут на £100 больше, чем стандартный газовый котел за £2000.

Советники по климату утверждают, что водород сможет отапливать только около 11% домов, потому что подача водорода будет ограничена. Ожидается, что большинство домов будет обогреваться тепловыми насосами, которые извлекают тепло из воздуха, земли или воды — что-то вроде холодильника, работающего в обратном направлении, который продается по цене от £6000 до £18 000.

Планируется субсидировать такое оборудование, но депутаты британского Парламента говорят, что правительству придется сильно помочь домовладельцам. Более того, тепловым насосам требуется высокий уровень изоляции, что не всегда возможно.

Рассматриваются и другие технологии. Например, дома в Корнуолле может обогреть геотермальное тепло. Не исключается также использование и ядерной энергии для отопления.

Но сама задача по переводу отопления с газа на альтернативные способы будет дорогостоящей и сложной.

Зима в Труро (Корнуолл) (сс) Fred James

По мнению климатологов, чтобы сохранить мир в безопасности, к концу этого столетия рост глобальной температуры не должен превысить 1,5°C. Чтобы приблизиться к решению этой задачи, выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое к 2030 году и практически упасть до нуля к 2050 году.

В новой дорожной карте МЭА эксперты прописали реальные, по их представлению, шаги для достижения этой цели. Они утверждают, что при этом появятся миллионы рабочих мест и произойдёт ускорение экономического роста. Также в документе предполагается, что к 2050 мировая экономика вырастет в два раза, а прирост населения составит 2 млрд, при этом спрос на энергию сократится на 8%.

Авторы дорожной карты говорят, что их план позволяет добиться этого без компенсации выбросов углерода и с низким уровнем использования технологий удаления углерода из атмосферы.

Однако путь МЭА к нулевым выбросам потребует огромных инвестиций и беспрецедентного международного сотрудничества. Эти шаги также окажут прямое влияние на потребителей во всем мире.

Те же эксперты МЭА посчитали, что отопление домов газом в настоящее время является основным источником выбросов парниковых газов во многих странах, на долю которого приходится около 20% выбросов CO 2 в США и Великобритании.

Стремление МЭА к нулевым выбросам означает, что всего через четыре года не должно быть продано ни одного нового котла, работающего на ископаемом топливе, за исключением тех случаев, когда они совместимы с водородом.

« Это будет очень сложно, потому что это означает серьезный поворот в потребительском поведении , — заявила Мария Пастухова из экологического аналитического центра E3G. — Строительный сектор, возможно, является одним из самых сложных секторов экономики, потому что, помимо того внимания, которое МЭА уделяет новым зданиям с высокой энергоэффективностью, необходимо модернизировать всю старую существующую инфраструктуру. И это особая проблема для правительств ».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

МЭА заявляет, что, помимо экологизации энергосистемы, её необходимо будет расширить, чтобы обеспечить электроэнергией 785 млн человек в мире, которые в настоящее время не имеют к ней доступа. Чтобы решить эту задачу, миру потребуется в четыре раза больше энергии ветра и солнца, чем в 2020 году.

Хотя масштабы трансформации беспрецедентны, МЭА считает, что к 2030 году будет создано около 14 млн рабочих мест, а инвестиции в производство энергии вырастут до $5 трлн, что приведет к росту мирового ВВП.

« Масштаб и скорость мероприятий, требуемых для достижения этой важной и грандиозной цели — наш последний шанс справиться с изменением климата и ограничить глобальное потепление до 1,5 °C — являются величайшей проблемой, с которой когда-либо сталкивалось человечество , — сказал Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА. — Путь МЭА к этому светлому будущему лежит через исторический всплеск инвестиций в чистую энергию, который создает миллионы новых рабочих мест и ускоряет глобальный экономический рост. Чтобы мир встал на этот путь, от правительств потребуются решительные и заслуживающие доверия политические действия, подкрепленные гораздо более активным международным сотрудничеством ».

Одним из вопросов, который вызвал беспокойство у экологов, является упоминание в дорожной карте непроверенных технологий, таких как улавливание, использование и хранение углерода.

Есть также опасения по поводу биоэнергетики, которая предполагает использование деревьев, сельскохозяйственных культур и растений для производства жидкого топлива или электроэнергии.

Лес Дарья Драй © ИА REGNUM

Достижение нулевых выбросов предполагает значительный рост этого источника энергии, примерно на 60%, при том что энергетические культуры и лесные плантации займут на 25% больше земли, чем используется сегодня для производства биоэнергии.

« Сжигание дров для получения энергии стоит последним в списке ложных климатических решений , — сказала Ханна Моват из Брюссельской неправительственной организации Fern, проводящей кампанию по защите лесов и людей. — К сожалению, МЭА купилось на это, предложив совершенно нереалистичные объемы биоэнергетики, которые нанесут ущерб лесам во всем мире и усугубят изменение климата. Вместо сжигания деревьев для получения энергии мы должны сосредоточиться на сокращении использования ископаемого топлива, максимальном повышении энергоэффективности и увеличении возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, ветер, тепловые насосы и геотермальная энергия ».

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