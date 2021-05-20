Рейкьявик, , 02:18 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие недели», заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе беседы с журналистами перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», — отметил он.

Блинкен добавил, что обсудит с Лавровым вопросы, которые хотели бы поднять главы США и России при личной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая проходила встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД заявил, что Москва готова ко взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.

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