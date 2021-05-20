Владивосток, , 02:16 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приморье с 17 по 19 мая торжественно вручил медикам государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Последние полтора года весь мир, наша страна борется с очень опасной болезнью. Спасибо за вашу работу, очень надеемся, что общими нашими усилиями мы справимся», — сказал вице-премьер.

Указом президента РФ Владимира Путина за большой вклад в борьбу с инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, государственные награды вручили сотрудникам краевого Центра гигиены и эпидемиологии, которые одними из первых в Приморье приступили к проведению исследований на коронавирус, приняли и принимают активное участие в локализации пандемии.

Орденами Пирогова наградили заведующую эпидемиологическим отделением особо опасных и паразитарных заболеваний Галину Захарову, врача-вирусолога Валентину Кожан и заведующую лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Марину Просянникову.

Медалью Луки Крымского отмечена лаборант лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Наталья Христич.

Ежедневно в лаборатории проводится не менее 400 исследований на COVID-19, а в период высокого подъема заболеваемости проводилось до 2400 исследований в сутки.

Всего проведено более 190 тыс. исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, Указ о награждении государственными грамотами российских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией подписал 4 мая Владимир Путин.

Наград и почётных званий удостоены более 240 специалистов в сфере здравоохранения, некоторые из них — посмертно. Среди присвоенных наград — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Они учреждены в России в июне 2020 года и вручаются за оказание медицинской помощи во время эпидемий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.