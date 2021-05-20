Красноярск, , 02:11 — REGNUM В четверг, 20 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +8…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 20 на 21 мая ожидается до +1…+3 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В пятницу, 21 мая, в Красноярске до +10…+12 °C днём и +2…+4 °C ночью, облачно, временами дождь.

В субботу, 22 мая, в Красноярске ожидается до +11…+14 °C днём. Ночью — до +4…+6 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 мая в южных районах Красноярского края ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15−17 м/с, в горах местами сильный дождь.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ермаковском районе Красноярского края после обильных дождей оказались подтоплены 16 домов 53 приусадебных участков в населенных пунктах Григорьевка, Ермаковское и Нижнеусинское.

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