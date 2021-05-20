Лилль, Франция, , 01:59 — REGNUM Французский город Лилль объявил о внедрении сети стандарта связи 5G. Об этом 19 мая сообщает Le Figaro

Мобильные компании Orange, SFR, Bouygues и Free достигли соглашения о 5G с властями Лилля. Ожидается, что оно будет подписано между операторами и мэром Лилля уже на этой неделе. Коммерческий запуск 5G должен состояться вслед за этим.

На сегодняшний момент во Франции в более 1200 коммун, в том числе 25 городов с населением более 100 тысяч человек, распространен 5G. Новый стандарт связи уже внедрён в Париже, Авиньоне, Бордо, Ренне, Страсбурге, Каннах, Клермон-Ферране, Дижоне, Гренобле, Гавре, Ле-Мане и других городах.

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