Вена, , 01:59 — REGNUM Издатель THQ Nordic выпустил новый трейлер Biomutant, в котором разработчики дали разъяснения по поводу мира игры и рассказали о её механиках. Видео было опубликовано 19 мая на портале GamesRadar.

«Biomutant — это постапокалиптическая сказка о кунг-фу с открытым миром», — заявил в ролике креативный директор проекта Стефан Юнгквист, добавив, что игра будет представлять собой смесь Zelda: Breath of the Wild, Ratchet & Clank, Devil May Cry и Batman: Arkham. Редактор персонажей предоставит геймерам возможность создать героя на основе шести характеристик и «бесконечного» количества пород животных.

Игроки смогут специализироваться на дальнем или ближнем бое и использовать разнообразные мутации, в т.ч. «абсурдные», как отметил автор статьи. Кроме того, им будет предоставлена возможность создавать и улучшать снаряжение, а также использовать его комбинации.

Напомним, релиз Biomutant на PS4, Xbox One и ПК состоится 25 мая. Разработкой игры занимается студия Experiment 101.

