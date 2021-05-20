Рейкьявик, , 01:57 — REGNUM Поведение американских журналистов в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике вызвало удивление российского министра, трансляция встречи велась 19 мая телеканалом RT.

Удивление Лаврова было связано с тем, что журналисты США в конце протокола решили не выкрикивать вопросы, как делали это раньше.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — шутя сказал российский министр.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 мая в Рейкьявике прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Протокольное мероприятие было открыто для журналистов, а сама встреча ознаменовала первые личные переговоры на высоком уровне после того, как Блинкена назначили на пост госсекретаря.

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