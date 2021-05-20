Москва, , 01:57 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали многодетным семьям, беженцам и вынужденным переселенцам в городе Степанакерте гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ «Всего, в соответствии с заявкой администрации города, российскими миротворцами было передано нуждающимся более 3,5 тонн гуманитарного груза»

В ходе гуманитарной акции жителям пострадавших от войны районов Нагорного Карабаха, которые в данный момент проживают в Степанакерте, были переданы предметы первой необходимости. В их числе — одежда и обувь для детей и взрослых, одеяла, подушки, комплекты постельного белья, стиральные и моющие средства, предметы личной гигиены, кухонные газовые горелки, тепловые пушки, медицинские аптечки и детские игрушки.

Отмечается, что по линии благотворительных организаций, российскими миротворцами жителям Нагорного Карабаха к настоящему времени передано уже более 155 тонн гуманитарных грузов — медицинского оборудования, предметов первой необходимости, школьных учебников, детской литературы и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункт приёма граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта и решении других вопросов обратилось более 3,6 тыс. человек.

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