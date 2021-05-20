Берн, , 01:46 — REGNUM Швейцарское отделение Amnesty International предупредило о нарушениях, совершенных сотрудниками Службы безопасности в федеральных центрах Швейцарии, прав иммигрантов. Об этом 19 мая сообщает Le Figaro.

Жестокое обращение с иммигрантами происходило в период с января 2020 года по апрель 2021 года в ряде городов и коммун Швейцарии, в центрах содержания лиц, подавших ходатайства о предоставлении убежища.

«В дополнение к жалобам на физическую боль, жестокое обращение и неуважительное обращение, эти люди выразили недовольство враждебным отношением, предрассудками и расизмом, направленным к ним, особенно к тем, кто является выходцем из Северной Африки», — сообщили в Amnesty International.

В одном из докладов общественной организации указывается, что ситуация в федеральных центрах Швейцарии с высоким риском жестокого обращения. Также доклад содержит призыв к правительству Швейцарии принять решительные меры для урегулирования ситуации.

О произошедшем сообщили сотрудники службы безопасности и 32 жертвы. По их словам, к жестокому обращению относятся избиение, удушающие приемы и разбрызгивание в лицо перцового баллончика.

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