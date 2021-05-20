Гавана, , 01:43 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1339 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что это рекордный для Кубы показатель с начала пандемии. При этом большая часть случаев — 1255 — связана с распространением инфекции внутри страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 128 094.

Также за 19 мая на Кубе скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 834 человек.

«Показатели за сегодня являются очень нежелательными», — отметил главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран.

При этом в республике уже началась вакцинация населения. Для прививок используют разработанные на Кубе вакцины Soberana-02 и Abdala.