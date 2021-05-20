Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Введение санкций против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига не отвечает национальным интересам США, сообщили 19 мая в пресс-службе американского госдепартамента со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

В документе говорится, что введение санкций в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) «негативно скажется на отношениях США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами».

«Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — цитируют Блинкена в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, заявление распространили в момент, когда в Рейкьявике проходит встреча Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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