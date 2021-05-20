Коринф, , 01:32 — REGNUM В греческой области Коринфия из-за угрозы распространения лесного пожара были эвакуированы жители двух поселений в местечке Схинос. Об этом вечером 19 мая сообщает AMNA.

По данным агентства, огонь быстро распространяется в лесном районе, в связи с чем силы пожарных бригад были усилены. В настоящее время в тушении задействованы 21 пожарная машина и 54 огнеборца, в район ожидается прибытие дополнительных сил из Аттики и других регионов.

В превентивных целях власти эвакуировали жителей поселений Схинос и Агиа Сотира. О жертвах или пострадавших информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ординском районе Пермского края произошёл крупнейший за шесть лет пожар.

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