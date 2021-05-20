Петропавловск-Камчатский, , 01:27 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы на территории Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах от поселка Палана в Корякском округе Камчатки. Глубина залегания очага сейсмособытия составила девять километров. Спасатели отмечают, что жители региона подземных толчков не ощутили, в дежурную службу вызовы не поступали. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Туве произошло землетрясение магнитудой 3,8. Его очаг находился в 70 километрах от села Тээли на глубине 10 километров. Жертв и разрушений не было.