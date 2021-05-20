Рейкьявик, , 01:09 — REGNUM В России и США серьёзно расходятся в подходах к решению проблем, возникших в двухсторонних отношениях, однако российская сторона готова к взаимоуважительному диалогу, заявил 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

Фрагмент встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США показал телеканал «Россия 24».

«Мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — отметил Лавров.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских — в США», — объяснил российский министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча в Рейкьявике ознаменовала собой первые личные переговоры на высоком уровне между Россией и США. Во время переговоров Энтони Блинкен заявил, что стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами пошли бы на благо всему миру.

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