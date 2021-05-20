Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США на торгах 19 мая продолжили снижение. Больше других по итогу дня потерял Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 164,62 пункта (0,48%), до уровня 33 896,04 пункта. S&P 500 подешевел на 12,15 пункта (0,29%), опустившись до уровня 4115,68 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял значительно меньше — 3,90 пункта (0,03%), снизившись до уровня 13 299,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,94 до уровня $63,37 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 мая снижением. Больше других потерял S&P 500.

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