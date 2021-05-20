Вашингтон, , 01:05 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором шляпа леди Димитреску из игры Resident Evil Village постоянно растёт в размерах. Ролик был опубликован 19 мая на портале Kotaku.

Автором видео является владелец YouTube-канала Kallialee. Он показал модификацию, которая позволяет увеличить в размерах головной убор вампирши. Стоит отметить, что в определённые моменты шляпа леди Димитреску начинает фактически закрывать небо.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники Икуми Накамура «приговорили» японского геймдизайнера к «заключению в тюрьме для похотливых». Они выступили с этим предложением после того, как Накамура пошутила, что хочет поставить у себя дома модель Леди Димитреску в натуральную величину.

Читайте ранее в этом сюжете: Японскую разработчицу игр хотят отправить в «тюрьму для похотливых»