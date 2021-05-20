Аккра, , 00:56 — REGNUM Гана перешла ко второму этапу массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.

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Сообщается, что республика уже получила 350 тыс. доз британского препарата от компании AstraZeneca. Прививать будут тех жителей страны, которые еще в марте получили первую дозу вакцины и теперь должны получить вторую. Для проведения вакцинации в Гане открыто уже 43 центра.

При этом власти Ганы обеспокоены тем, что привиться против COVID-19 попытаются те лица, которые не должны в этот период получать вакцину. Также в минздраве Ганы отметили, что пока планов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, нет.