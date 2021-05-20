Сеул, , 00:51 — REGNUM Neowiz и Round8 Studio анонсировали игру для консолей нового поколения Lies of P, которая будет выполнена в духе серии Souls студии FromSoftware. Об этом 19 мая сообщил портал DSOGaming.

Действие игры развернётся в жестокой и мрачной вселенной, похожем на мир времен Прекрасной эпохи. Отмечается, что источником вдохновения для разработчиков послужила сказка Карло Коллоди «Пиноккио».

По сюжету, главный герой очнётся на заброшенной станции города, охваченного безумием. Чтобы найти своего создателя, ему придётся сражаться со всеми, кто попадётся на пути. Студия Round8 выложила в сеть скриншоты и трейлер будущей игры.

Напомним, Round8 сейчас также работает над многопользовательской игрой Bless Unleashed с открытым миром. Ожидается, что её релиз состоится в 2021 году.

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