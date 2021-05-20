Рейкьявик, , 00:45 — REGNUM Стабильные и предсказуемые отношения между Россией и Соединёнными Штатами пошли бы на благо всему миру, заявил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча проходит в эти минуты в Рейкьявике.

Встреча глав внешнеполитических ведомств началась с того, что вместо рукопожатий они соприкоснулись локтями и сели за стол переговоров.

Блинкен заявил, что у двух стран есть разногласия, но они должны продолжить сотрудничество по некоторым вопросам. Недавние антироссийские санкции американский госсекретарь назвал решением, которое принято для защиты интересов США.

Встреча в Рейкьявике ознаменовала собой первые личные переговоры на высоком уровне между Россией и США. Она проводится на фоне серьёзного ухудшения отношений двух стран и в преддверии возможной встречи президента Росиии Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

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