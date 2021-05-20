20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:08 — REGNUM Заявление представителя Госдепартамента США Джалина Портер о том, что Вашингтон по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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"Когда США не вводят санкции против «Северного потока — 2», где-то грустит один Зеленский», — шутит Николай Ф.

Многие пользователи напомнили, что ещё совсем недавно в различных СМИ просочились слухи о том, что США якобы намерены отказаться от своих претензий на «Северный поток — 2» и больше не вводить против участников данного проекта санкции. Люди убеждены, что слова Госдепа, на самом деле, всё равно ничего не стоят.

«У Соединённых Штатов Америки нет и не было постоянного «никогда». Слово дали и слово взяли. Они беспринципные», — указал Николай П.

Некоторые комментаторы уверены, что если Соединённые Штаты даже и не введут санкции сейчас, они могут это сделать даже после того, как газ будет пущен по новому трубопроводу. Люди считают, что Вашингтон не даст России и Германии спокойно жить вместе.

«А если они введут санкции потом? Закончат прокладку, открутят вентиль, начнут заполнять резервуары и всё ништяк. Но тут Штаты могут схватить за глотку получателя газа. Немцы может уже и прибыль от будущих продаж подсчитывают, а США очень даже могут и санкции влепить фирмам-посредникам при продаже. У них на это наглости хватит», — считает Сергей Ш.

Часть граждан предположила, что Госдеп просто решил разведать обстановку и узнать, что будет если США откажутся вводить санкции против «Северного потока — 2». Поэтому в СМИ была вброшена информация о якобы намерении Штатов отказаться бороться против российского газопровода.

«Ну вот, наконец-то, а то США отказались от своих боевых идей в отношении «Северного потока — 2». Либо, даже если и хотела отказаться, тот проект, в котором США желали поучаствовать, обломился пока, или что-то пошло не так. США решили снова проводить традиционную политику в отношении «Северного потока — 2». Либо же это была просто деза для того, чтобы узнать реакцию», — поделилась своими предположениями Olga P.

Отдельные пользователи напомнили, что США пытаются отвадить Германию от российского газа, но в то же время активно пользуется им сама, а также другими полезными ископаемыми с территории Российской Федерации.

«Америка активно борется против «Северного потока — 2», но сами же вывозят российский сжиженный газ миллионами кубов. И как на это смотрит Евросоюз?» — задаётся вопросом Степан Б.

Нашлись и те, которые убеждены, что Соединённые Штаты пытаются создать вокруг проекта «Северный поток — 2» крайне невыгодную для России обстановку, на которую наша страна тратит огромное количество сил, но не получает достаточное количество выгоды.

«Сплошная театральщина. А сами планируют потом вместе с ЕС «продавить» углеводородный налог с «Северного потока» и не только, и собирать халявную дань. До чего за 30 лет достали все эти «высасывальщики и паразиты» по ту сторону границы, а также российские чиновники, лоббирующие их интересы с быдло-олигархатом из 90-ых», — пишет Екатерина А.

Производство труб для газопровода Gazprom.ru

Напомним, 19 мая представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам, что США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2».