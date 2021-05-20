Подгорица, , 00:38 — REGNUM В Черногории до 19 мая от коронавируса были привиты 148 255 человек. Таким образом, было вакцинировано около четверти населения этой страны. Около 113.5 тысяч граждан получили первую дозу вакцины, в то время как почти 35 тысяч черногорцев были полностью иммунизированы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Черногория привила больше населения в процентном соотношении в отличие от Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Косово, когда речь идет о странах региона, а также в отличие от Болгарии, страны-члена ЕС, а также больше, чем на Украине и Молдавии.

Черногория изначально опоздала с приобретением вакцины для своих граждан, поэтому первые дозы российской вакцины «Спутник V» были получены в конце февраля в качестве пожертвования от Сербии, а затем еще 50 тысяч доз вакцины компании Синофарма из Китая, чтобы получить 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca в апреле, которые Черногория получила через программу COVAX от ЕС