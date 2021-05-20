Монреаль, Канада, , 00:24 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит выполнение Россией решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетних санкциях. Соответствующий вопрос включён в повестку заседаний исполкома и совета учредителей WADA.

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Решение суда предписывает запрет на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира в России, а также участие в них с использованием национальной символики. Кроме того, российские госслужащие по решению CAS не могут занимать посты в общероссийских и международных федерациях спорта, которые являются подписантами кодекса WADA.

Заседания исполкома WADA пройдёт 20 мая, совета учредителей — 21 мая в онлайн-режиме.

Кроме оценки выполнения решения CAS, в агентстве обсудят процесс рассмотрения допинговых дел в отношении спортсменов из России, которые основаны на сведениях из базы московской лаборатории (LIMS). Напомним, в WADA считают, что Россия умышленно передала в агентство искаженные результаты проверки спортсменов на допинг, что стало основанием для введения санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр спорта России Олег Матыцин назвал формальными ограничения, которые будут распространяться на российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

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