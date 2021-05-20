Париж, , 00:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании субсидии Pass'sport, которая будет выделяться для детей 6−18 лет, чтобы помочь спортивным секциям выйти из кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, и чтобы побудить молодежь возобновить занятия спортом. Об этом 19 мая сообщает Ouest-France.

Эммануэль Макрон «Для молодежи, для секций мы сегодня запускаем Pass'sport. 50 евро на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет для финансирования регистрации в спортивной секции. Никаких дополнительных действий: родители 5,4 миллиона детей, имеющих на это право, будут уведомлены по почте».

По данным Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF), из-за санитарных мер, связанных с эпидемией COVID-19, было уволено 26% работников спортивных секций. Для исправления ситуаций и поддержки спорта в стране, был создан Pass'sport. Данное нововведение обеспечивает каждому ребёнку из семьи, получающей государственную помощь, субсидию для оплаты спортивных секций в размере 50 евро.

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