Загреб, , 07:51 — REGNUM В Демократическом союзе хорватов в Воеводине поздравили с победой на выборах Независимую демократическую сербскую партию (далее — НДСП) и заявили, что такое достижение хорватское меньшинство в Сербии не может достичь из-за неконтролируемого межгосударственного соглашения двух стран. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

После первого раунда выборов представители НДСП из десяти кандидатов из рядов сербской общины будут иметь восемь, и аналогичное соотношение, когда речь идет о почти 30 местах мэра или главах муниципалитета.

Партия хорватского меньшинства пришла к выводу, что Хорватия с институтом гарантированных мандатов наилучшим образом разрешила вопрос демократического участия национальных меньшинств, который был подтвержден на прошлых выборах. Однако, по их словам, право хорватов в Сербии все еще не может быть защищено, поскольку Белград не выполняет международных обязательств, принятое на основе межгосударственного соглашения о взаимной защите национальных меньшинств 2004 года.