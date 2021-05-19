Лондон, , 23:57 — REGNUM Сегодня, 19 мая, «Кристал Палас» принял на своем поле «Арсенал» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Селлхерст Парк» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе «пушкарей» голами отличились 19-летний нападающий Мартинелли и дубль на свой счет оформил вингер Николя Пепе. Отметим, что последние два мяча, определившие разницу в счете, были забиты в дополнительные пять минут.

Единственный мяч «Кристал Пэлас» в этой встрече забил форвард Кристиан Бентеке, сравняв счет на 62-й минуте с передачи Эндроса Таунсенда.

На данный момент «Арсенал» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 58 очков после 37 матчей. «Кристал Пэлас» идет 13-м с 44 баллами на счету.