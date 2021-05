Нью-Йорк, США, , 23:57 — REGNUM Компания DC выпустит на основе серии видеоигр Injustice анимационный сериал. Об этом 19 мая сообщил портал We Got This Covered.

Отмечается, что проект находится на ранней стадии реализации и подробностей о нём пока нет. Предполагается, что сюжет шоу расскажет о том, как Бэтмен и Супермен будут вести между собой войну, разделив пополам вселенную DC, однако не ясно, насколько плотно сериал будет связан с видеоиграми.

Напомним, ранее DC выпустила трейлер фильма «Бэтмен: Длинный хэллоуин. Часть II», в основу которого лёг популярный комиксДжозефа Лоубаи Тима Сейла. Премьера первой картины состоится 22 июня 2021 года.

