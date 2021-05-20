Алабама, США, , 07:50 — REGNUM Полиция штата Алабама, США, обнаружила 31 килограмм кокаина ценой примерно $1 млн на пляже Галф Шорз. Об этом 19 мая сообщает Newsweek.

Полицейские получили множество обращений по поводу выброшенного на берег кокаина.

На данный момент ведется расследование, и до сих пор остается неясным, откуда взялось такое количество наркотиков.

ИА REGNUM напоминает, военные моряки Канады и США в ходе международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE пресекли переброску в Северную Америку более 1,1 тонны наркотиков.