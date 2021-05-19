Москва, , 23:52 — REGNUM Сегодня, 19 мая, телеграм-канал «Хоккей без зрителей» сообщил, что нападающий Дмитрий Кагарлицкий занимается поисками нового клуба.

По данным источника, услугами 31-летнего хоккеиста заинтересован московский «Спартак». Также к нему проявляет интерес «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Ак Барс».

В минувшем сезоне КХЛ Кагарлицкий принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата за московское «Динамо» и набрал 47 (14+33) очков. В плей-офф он отличился 5 (2+3) баллами в 6 встречах.