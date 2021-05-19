Лос-Анджелес, США, , 23:50 — REGNUM В августе 2021 года Marvel начнёт выпускать комикс-сериал Tech-On Avengers. Об этом 19 мая сообщил портал Aiptcomics.

Комиксы из пяти выпусков будут выполнены в стиле токусацу (произведения про супергероев, похожие на «Ультрамэн» и «Могучие рейнджеры»). Над ними будут работать писатель Джим Зуб и художник Джефф Круз, известный под псевдонимом Chamba.

Напомним, зародившийся в Японии в 50-е годы XX века жанр токусацу подразумевает использование людьми высокотехнологической или магической брони, которая даёт её обладателям суперспособности. Стоит отметить, что в сентябре 2021 года начнёт выходить комикс Avengers: Mech Strike Джеда Маккая в другом японском жанре — меха. В нём Мстители будут пилотировать огромных человекоподобных роботов.

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