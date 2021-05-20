20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 07:40 — REGNUM Заявление немецкого журналиста Владимира Каминера о том, что работники американской разведки развалили СССР с помощью песни Wind Of Change группы Scorpions, вызвало шквал комментариев среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сдача Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"А СССР победил нацистскую Германию с помощью песни «Вставай, страна огромная!» — пишет Сергей М.

Некоторые пользователи оказались солидарные с мнением немецкого журналиста. По их видению, проникновение западной культуры на советскую почву подкосило равновесие государственного аппарата.

«Это точно! Песни, радио, витрины магазинов, которые увидели туристы из СССР, улыбки иностранцев, жвачка и их одежда, в особенности портки, которые джинсами называют, разорили нашу великую страну, а не бомбы и ракеты проклятых империалистов. И как их победить, если построить капитализм в РФ никак не удаётся? Это большая проблема», — считает Вячеслав О.

Другие отказались всерьёз воспринимать подобные заявления. Граждане заявляют, что прекрасно помнят те времена, и они убеждены, что никакие иностранные группы не могли радикально повлиять на общественное мнение в СССР.

«Полная фигня. Западную музыку мы слушали уже давно. Слов не понимали, а музыка нравилась. За границу многие ездили по путёвкам и видели их жизнь. Никакого развала тогда и видно не было. Вышли из Союза лишь несколько республик. Ну и как у них сейчас? Бардак везде. Теперь в другой Союз стремятся, т.к. самостоятельно ни на что не способны», — указала Лидия Б.

Группа Scorpions Biografii.net

Ряд комментаторов указали, что в Советском Союзе было и без музыки достаточно большое количество проблем, которые повлияли на судьбу государства куда сильнее.

«CCCP помню лично, очень хорошо в цветах и красках. О Scorpions только слухи доходили. СССР развалили, конечно, многочисленные другие причины, которым посвящены статьи и книги. Список, разумеется, неисчерпаемый», — поделился своим мнением Николай И.

Часть пользователей напомнила, что среди советских исполнителей было достаточно и своих свободомыслящих артистов, которые противопоставляли себя сложившемуся политическому строю через свои песни.

«У нас свои песни были про перемены. Цой, например! А до их ветра нам было поровну», — отметил Иван К.

Нашлись и те, кто считает, что СССР не развалился бы, не будь в элите страны предателей, которые продали Родину за западную чечевичную похлёбку.

«Главная причина — предательство в высших эшелонах власти! Неужели падение такой огромной страны можно устроить за счёт каких-то там песен? Не смешите, это на дурака рассчитано, который историю не изучает», — считает Алексей С.

Цой жив. 30 лет Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, 19 мая немецкий журналист Владимир Каминер заявил в материале для портала T-online, что работники американской ЦРУ развалили СССР с помощью песни «Wind Of Change» группы Scorpions.