Донецк, , 23:45 — REGNUM Военные учения проходят в ДНР на полигонах, сообщает 19 мая управление Народной милиции республики.

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Бойцы Народной милиции отрабатывают навыки вождения техники, стрельбы и варианты действий по оборонительной тематике. Это происходит на полигонах в рамках плановых занятий.

Отмечается, что учения проводятся для улучшения навыков обращения военнослужащих с оружием и техникой и повышают эффективность реагирования на действия противника.

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