Москва, , 23:43 — REGNUM Российские дипломаты прорабатывают вопрос вывоза граждан России из сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство России при Палестинской национальной администрации.

Сектор Газа NASA

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Отмечается, что с начала израильской военной операции российская дипмиссия в Палестине находится на постоянной связи с соотечественниками и гражданами СНГ, проживающими в секторе Газа и обратившимися за содействием в выезде из региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и разделяют крайнюю обеспокоенность в связи с новым обострением. По его словам, российская сторона предпринимает «посильные инициативы» для налаживания контактов и ведения переговоров между сторонами.

Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем продолжается с 8 мая. ХАМАС производит ракетные запуски по израильской территории, Израиль наносит воздушные и артиллерийские удары.

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