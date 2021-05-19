Токио, , 23:36 — REGNUM Поклонник «Ван-Пис» («Большой куш») решил выпустить трейлер финала манги Эйитиро Оды. Об этом 19 мая сообщил портал Comcibook.

Видео было размещено на YouTube-канале пользователя Vivek Murmu. В трейлере показаны одни из лучших моментов манга‑ и аниме-сериалов. В комментариях многие фанаты отметили, что ролик вызвал у них эмоциональный отклик.

Напомним, манга «Ван-Пис» начала выходить в журнале Weekly Shonen Jump 19 июля 1997 года. Впоследствии на её основе был создан одноимённый аниме-сериал. Мангака Эйитиро Ода в августе 2020 года подтвердил, что завершит историю «Ван-Пис» в ближайшие 4−5 лет.

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