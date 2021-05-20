Подгорица, 20 мая, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Черногория является ценным союзником НАТО, который вносит значительный вклад в безопасность евроатлантического альянса, заявил 19 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной конференции с президентом Мило Джукановичем. Столтенберг также заявил, что участие в миссии КФОР является национальным решением Черногории. Джуканович подчеркнул, что необходимо усилить миссию в Косово, но добавил, что решение об этом будет принято парламентом страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Столтенберг отметил, что Черногория способствует укреплению стабильности на Западных Балканах и продолжит увеличивать расходы на оборону.

Йенс Столтенберг «Как НАТО может рассчитывать на Черногорию, так и Черногория может рассчитывать на НАТО».

Джуканович отметил, что НАТО продолжит политику расширения. Черногория, как он добавил, полностью готова продолжать реализовывать все принятые обязательства.