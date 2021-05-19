Нью-Йорк, США, , 23:19 — REGNUM HBO Max выпустил трейлер специального эпизода сериала «Друзья» Friends: The Reunion. Ролик был опубликован 19 мая на YouTube-канале платформы.

Потоковый сервис сообщил, что в рамках передачи актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вместе с гостями вспомнят, как создавался сериал. В трейлере зрителям показали некоторые сцены.

Напомним, в этой передаче кроме актёров шоу примут участие такие известные фигуры, как Дэвид Бекхэм,Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Леди Гага, Кит Харингтон,Риз Уизерспун и другие. Спецсерия «Друзей» выйдет на HBO Max 27 мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: HBO MAX назвал дату премьеры спецвыпуска сериала «Друзья»