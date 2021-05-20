Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В ночь на 20 мая, а также в утренние и дневные часы в Ростовской области ожидается шквалистый ветер. Об этом. ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

В связи с непогодой «возможен ветровой нагон», предупредили спасатели. Уровень воды в реке Дон может достичь неблагоприятных отметок на участке от Азова до Аксая.

В течение суток в большинстве районов пройдут дожди, местами ливни с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20−23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днём — до +16…+21 градуса.