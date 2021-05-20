Элиста, , 00:03 — REGNUM В Республике Калмыкия продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, передаёт ИА REGNUM 20 мая.

В течение ближайших суток порывы ветра в регионе будут достигать 23 метров в секунду. В связи с непогодой спасатели призвали жителей Калмыкии соблюдать осторожность и быть внимательными, воздержаться от дальних поездок.

Ночью в ряде территорий возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Днём существенных осадков не ожидается.

В ночные часы температура воздуха составит +10…+15 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, местами — до +32 градусов.